Murat Ocak’ın acı günü

EROL TAŞKAN
Sanayi ve Teknoloji Müdürü murat Ocak’ın kayınvalidesi Huriye Cihan (66) vefat etti.
Kellegöz Camii Emekli İmam Hatibi Bahri Cihan’ın eşi, Hilal, Hicran ve Nihal Cihan’ın anneleri Huriye Cihan, 6 Ağustos’ta geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi, yarın Ulu Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezar’da defnedilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.