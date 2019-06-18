Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulu Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı. Cenaze namazının ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Hürriyet meydanında basın açıklaması yaptı.