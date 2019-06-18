Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ulu Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı. Cenaze namazının ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Hürriyet meydanında basın açıklaması yaptı.
Sayın Müftü çok kaliteli bir adammışsın. ALLAH senden razı olsun.
Cenaze sahiplerinin acıları içinde slogan attırmaya izin vermedin. Mikrofonu elinden almaya yeltenen o şahsı ''Saat kulesinde yapacaksın diye'' yerine yolladın. Sizi tanımıyordum ama artık gözümde çok büyük adamsınız.