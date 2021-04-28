MÜSİAD’dan 1700 gıda kolisi yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı ulaştırdı.

‘Paylaşmanın Tam Vakti’ düsturuyla yola çıktıklarını belirten MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, üyelerinin katkı ve destekleri ile 1700 adet gıda kolisi temin ettiklerini ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Çorum Valiliği bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çorum Belediyesi Gıda Bankası ve Çorum İHH aracılığıyla dağıtıma başlandığını açıkladı.

Yardım kolilerinin dağıtımına sağladıkları destek için Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da makamlarında ziyaret ederek teşekkürlerini ileten MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, “MÜSİAD Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Örgütü olmasının yanında Küresel Sermaye Platformudur. Üyelerinin tamamı yatırımcı, üretici, işveren olan MÜSİAD, yılın her ayında olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardımında bulunmaktadır. Allah bu mübarek günlerde yardım eden MÜSİAD üyelerimizin yardımlarını kabul etsin, helalinden bol kazançlar versin.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 22:58