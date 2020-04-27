 ‘Müslümanlığımızı yeniden gözden geçirelim’

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Ünlü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde İslam'ın yasaklarından eşcinselik ile ilgili hutbesine Ankara ve İzmir Barosu’nun suç duyurusunda bulunmasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaparak; “Diyanet ve Diyanet İşleri Başkanı Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasaklarını anlatmakla görevlidir.” dedi

‘Diyanet İşleri Başkanlığımızın; İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak asli görevidir.’ diyen Ünlü, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 Cuma günü Hacı Bayram Camii’nde okuduğu hutbe içeriğinden rahatsız olanlar olduğunu üzülerek gördüklerini söyledi.

Özellikle sosyal medya hesaplarından, bazı art niyetli veya ülkemiz aleyhine hevesleri olanların saldırıya geçtiklerine şahitlik ettiklerini ifade eden Ünlü, bu saldırıların yeni olmadığını, çeşitli bahanelerle zaman zaman yapıldığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın hutbede okuduğu vaazın İslam’ın emirleri ve yasakları olduğunu kaydeden Ünlü, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“Diyanet İşleri Başkanı bunları söylemeyecek te ne söyleyecekti? Özellikle insan fıtratına uymayan, lûtilik ve eşcinsellik ile ilgili açıklamaları birilerini rahatsız etmiş olacak ki, sayın Başkan’a bununla ilgili dava açacakları yönünde haberler çıkmıştır. “Sözde insan hakları savunucusu! olduklarını iddia eden sapkınlar, insanın yaratılışına aykırı olan, bu ahlak dışı ilişkinin yaygınlaşması sebebiyle geçmişte helak edilen kavim olduğunu unutmuş olacaklar. Sayın Başkan, bu konuları elbette anlatacaktır. İnsanların yaşadıklarından ve yaptıklarından ders almalarını hatırlatacaktır. Bunlar da suç duyurusunda bulunacaklarmış. Bulunsunlar, bulunmazlarsa şaşırırdık.

Diyanet İşleri Başkanlığı dün olduğu gibi, bugün de yarın da Kur’an ve Sünnete uygun şekilde, milletimize doğruları söylemeye devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof.Dr.Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 Cuma günü Hacıbayram Camiinde okuduğu hutbe de bunun bir göstergesidir.

Bunun içindir ki; bizler de aynı şekilde “Ey Müslümanlar, hep birlikte Müslümanlığımızı yeniden gözden geçirelim. İbadetlerimiz bizi kötülüklerden alıkoysun. Sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın iyiliğini amaçlayan İslam’ı öyle diri, öyle canlı ve sahih yaşayalım ki, bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin. Zira İslam’ı doğru anlamaktan, doğru yaşamaktan ve doğru anlatmaktan başka çare yok. Çünkü İnneddine indellahi’l İslam. Allah indinde Din İslam’dır” diyoruz.

Bu itibarla; zina, lûtilik ve eşcinsellik gibi yaratılışa, insanlığa, ailenin oluşumuna, milletimizin geleceğine ve bütün insanlığa hakaret olan bu sapkınlıkları savunanları kınıyoruz. Ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef alanların karşısında olduğumuzu ve hutbede söylediği doğrular yüzünden Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof.Dr.Ali Erbaş’ın ve Diyanetin yanında olduğumuzu kamuoyuna sunuyoruz.”