Mustafa Azak yeniden başkan

M.BURAK YALÇIN

Dr. Mustafa Azak ikinci kez Çorum Tabip Odası Başkanlığına seçildi.

Geçtiğimiz haftasonu genel kurul toplantısını gerçekleştiren Çorum Tabip Odası İl Seçim Kurulu’ndan mazbata aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

Daha öncede başkanlık yapan Dr. Mustafa Azak yeniden Çorum Tabip Odası Başkanlığına seçildi.

Ayrıca toplantıda Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Muhasip Üyeliğe Uzm. Dr. Bekir Ozan Elverici, Veznedar Üyeliğe Uzm. Dr. Serkan Güreser, Üyelik görevine ise Dr. Korhan Kanat getirildi.

Toplantıda açıklama yapan Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, kendilerini bu göreve layık gören oda üyelerine teşekkür ettiğini belirterek, “Yeni şekillenen yönetim kurulumuz ile hekimlerimiz için elimizden gelenin azamisini göstererek, onların haklarını savunacağız. Bugün sağlığın öneminin nedenli büyük olduğunu toplumca anladığımız Covid 19 salgınının olduğu şu günlerde, arkadaşlarımıza şiddetten uzak, daha güvenli ve huzurlu çalışma ortamları diliyoruz. Büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlıkçılarımıza hayırlı ve güzel günler diliyorum. Her şey onların gönlüne göre olsun” dedi.