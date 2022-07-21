Müzede havai fişekli açılış kokteyli

Çorum Belediyesi tarafından 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali’nin açılış kokteyli yapıldı.

Çorum Müzesi bahçesinde gerçekleşen açılış kokteyline Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, protokol üyeleri, konuk ressamlar, halk oyunları ekipleri, bando ve mehter ekipleri ile festival kapsamındaÇorum’a gelen gösteri grupları katıldı.

Bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali’ne açılış korteji ile güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konserler ve etkinliklerle dolu dolu festival yaşanacağını söyledi.

AŞGIN’DAN FOLKLOR GÖSTERİSİ

Açılış konuşmasının ardından kokteyle katılan konuklarla tek tek ilgilenen Başkan Aşgın, hatıra fotoğrafı çektirdi. Aşgın ayrıca Çorum Belediyesi Halk Oyunları ekibine katılarak folklor gösterisi yaptı.

Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen program havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022, 18:10