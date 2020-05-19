Müzik öğretmenlerinden canlı konser ziyafeti

FATİH BATTAR
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ‘19 Mayıs Çevrimiçi Gençlik Konseri’ düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen konser MEM’in sosyal medya heabından canlı olarak yayınlandı.
Binlerce gencin izlediği konsere ilgi büyük oldu. Müzik öğretmenleri, Koronavirüs dolayısıyla evden dışarı çıkamayan gençlere, konseri evlerine getirdi. Biribirinden güzel eserlerle dinleyenlerin kulaklarının pasını silen öğretmenler, yaklaşık 1 saat boyunca canlı konser verdi.
Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 13:42