Müzik öğretmenlerinden canlı konser ziyafeti

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ‘19 Mayıs Çevrimiçi Gençlik Konseri’ düzenlendi.