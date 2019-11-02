MYO’dan TBMM ve Külliye ziyareti

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı öğrencileri, Türk siyasi tarihinde darbeler ve özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda TBMM'ye yapılan saldırıları bizzat yerinde görerek bilgi almak ve Meclis’in işleyişini yerinde müşahede etmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu eşliğinde öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yakından tanıma fırsatı buldu.

Geziye; Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Ceylan, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Dr. Elif Genç, Öğr. Gör. Harun Kısacık, Medya ve İletişim Programı Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gökhan Şenyurt katıldı. Öğrenciler meclis rehberlerinden, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Meclis’e yapılan saldırılar hakkında bilgi aldılar ve saldırılardan kalan enkazları, tahribatı bizzat yerinde gördüler. Ardından heyet toplantı salonunda AK Parti Çorum milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri tarafından Meclis’in işleyişi hakkında öğrencilere bilgi verilerek soruları yanıtlandı. Milletvekilleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, programı düzenleyen Doç. Dr. Zekeriya Işık’a teşekkür ettiler. Gerçekleştirilen toplantının ardından öğrencilere öğle yemeği ikram edildi.

Ziyaret esnasında TBMM Genel Kurulu'na katılan öğrenciler, milletvekillerinin konuşmaları ve Çorum AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu'nun konuşmasını izlediler. Ardından öğrencilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçildi. Burada öğrenciler Millet Camii'ni ziyaret ederek darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde meydana gelen tahribatın izlerini yerinde gördüler.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, “Yerel Yönetimler Programı öğrencilerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş ve işleyişi hakkında milletvekillerimizden bilgi almıştır. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve gazi meclisimize yapılan saldırıları, aziz milletimizin zihninde ve gönlünde açtığı derin yaraları yerinde görmüştür." dedi.

Işık, “Bizi samimi ve içtenlikle ağırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya teşekkür ediyorum. Gerek mesleki teknik eğitim programlarımıza gerekse gençlerimizin milli ve manevi konularda bilinçlenmeleri amacıyla düzenlediğimiz değerler eğitimi faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. (Haber Merkezi)