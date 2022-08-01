Naki Özkubat'ın acı günü

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat'ın annesi Aysel Özkubat vefat etti.

Naki Özkubat'ın acı günü

M.BURAK YALÇIN

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat'ın annesi Aysel Özkubat vefat etti.

Kubatoğlu Tarım Ticaret ortaklarından Naki ve Tugay Özkubat’ın annesi Aysel Özkubat, 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi 1Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da Özel Elitpark Hastanesi'nden alınarak Ulu Cami'ye getirilecek.Burada ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek. 

Hâkimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 09:54
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