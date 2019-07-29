Nazife  Büyükkurt  hayatını kaybetti

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Çorum eşrafından merhum Abdullah Büyükkurt'un eşi Nazife Büyükkurt (99) vefat etti.

Kurt Makine ve Kurt Tavukçuluk sahiplerinden sanayici ve işadamı İsmail Büyükkurt'un annesi Nazife Büyükkurt geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Ulucamii'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Nazife Büyükkurt'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 17:06