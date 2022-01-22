Ne oldu zorunuza mı gitti?

HABER/YORUM-EROL TAŞKAN

Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak seçilmesi, özellikle HDP’nin kapatılma korkusu yaşayan ne kadar HDP sever varsa hepsinin çok zoruna gitti. Baro başkanlarının oy kullandığı seçim öncesinden “Dikkat Kenan Yaşar geliyor” diye bas bas bağırmaya başladılar.

82 baro başkanı oy kullandı. 82 Baro içerisinde 57’sinin sosyal demokrat olduğunu yine kendileri söylüyor. Türkiye Barolar Birliği’nin stratejik hata yaptığından dem vurup, “Ben demiştim”, “Ben uyarmıştım.” diye diye ağıt yakanların haddi hesabı yok.

Kenan Yaşar AK Partiliymiş, onların deyimiyle AKP’liymiş, karar veremezmiş, oraya gelemezmiş!..

Ne oldu kardeşim ne oldu? Çok mu zorunuza gitti? Seçim Çorum’da mı yapıldı da sonucunu kabullenemiyorsunuz? Tüm baro başkanları oy kullanmadı mı? Demokratik bir ortam da yapılmadı mı? En çok oyu Kenan Yaşar almadı mı?

Demekki neymiş, adam aldığı oyların tümünü bileğinin hakkıyla haketmiş.

Oradan da kazanan isimler TBMM’ye sunulmuş ve yapılan seçimde de kabul görmüş. Ortada demokrasiye uymayan hiçbir sebep yok.

Öte yandan, siz oturun kendinize bakın. Gerine gerine baro başkanlarının 57’si sosyal demokrat, yani bizden diye bas bas bağırdınız yerden en yüksek oyu alan Kenan Yaşar’a önce bir helal olsun diyeceksiniz, sonra da nasıl oldu da böyle oldu sorusunun cevabını kendi içinizde arayacaksınız.

Kenan Yaşar sevilmese, güvenilmeseydi sizin “Bizim” diye tabir ettiğiniz camiadan o kadar oy alıp birinci çıkması mümkün değildi.

Kenan Yaşar’ı çok yakından tanıyan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Kenan Yaşar kendi vicdanına oturtmadığı hiçbir işin altına imza atmaz. Dolayısıyla attığı her imza da hem vicdana hem de hukuka uygundur.

Sizin dar kalıplarınıza sığdırıp, olur olmaz eleştirilerinizi yönelteceğiniz bir isim olmadığı için de kusura bakmayın.

Bu aziz şehirden yetişmiş, toplumun tüm değerleriyle barışık, aklını başkalarının ideolojilerine kiraya vermeyen, şiir ruhlu, edebiyat sözlü, vicdan sahibi bir kardeşimizi, bu vatanın en kıymetli kurumlarından birisine üye olarak gönderdik. Biz mutluyuz, biz gururuyuz.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 15:16