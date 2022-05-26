Necip Fazıl şiirleriyle anıldı

M.BURAK YALÇIN

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 39. yılı nedeniyle anma programı düzenledi. Necip Fazıl’ın şiirlerinin okunup bu şiirlerden bestelenmiş müzik eserlerinin icra edildiği programa velilerde yoğun ilgi gösterdi.

Dün akşam Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma programına Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Eğitim-Bir Sen Şube Başkanı Tekin Çınar, bazı okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışı konuşmasını yapan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yusuf Şimşek, Necip Fazıl’ın nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu belirterek, “Yazarlık serüveninde kendine bir dava adamı pozisyonu çizmiştir. Onun hayat hikayesi nefisleri yüzünden katlanılması gereken sıkıntıların ve bu sıkıntılardan kurtulmak için ezaların tümünü kendi bünyesinde toplamış biridir. Onlara bir sembol olma değerindedir. Böylece dünyadan alacaklı olarak göçmüştür” dedi.

Necip Fazıl’ın şiirlerininde okunduğu programda okul bünyesinde ‘Necip Fazıl’a Mektup’ temasıyla hazırlanan kompozisyon yarışmasında dereceye giren Sümeyye Kanıgür, Ravza Kekeç ve Ecrin Nisa Ertürk’e ödülleri takdim edildi.

Sinevizyon gösterisinin de yer aldığı programda Necip Fazıl’ın bestelenmiş şiirleri öğrenciler tarafından canlı müzik eşliğinde seslendirildi.