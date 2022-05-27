Necmettin Erbakan anıldı

M.BURAK YALÇIN

Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için anma programı düzenledi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, bazı okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Necmettin Erbakan’ın hayatını anlatan belgesel izletildi.

Belgeselin ardından Erbakan’ın askerde yaşadığı bir olaydan yola çıkarak Türkçe Öğretmeni Gökhan Müderrisoğlu tarafından yazılan, Mesude Kırış ve drama grubu öğrencilerinin hazırladığı ‘Amerikayla İlk Karşılaşma’ isimli tiyatro gösterisi yapıldı.

Tiyatro gösterisinin ardından Müzik Öğretmeni Onur Özgür tarafından hazırlanan koro ezgiler seslendirdi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Demirci tarafından yazılan oratoryo gösterisi ile devam eden program da İbrahim Albayati isimli öğrencide Kur’an-ı Kerim okudu.

Program sonunda ise katılımcılar Erbakan’ın resimlerinin yer aldığı sergiyi gezdiler.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 17:53