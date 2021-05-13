'Nergiz teyzenin sorunu çözülecek'

FATİH BATTAR

Dün sitemizde yer alan 'Bina çökecek diye korkuyoruz' başlıklı haberimize belediyeden yanıt geldi.

Bahçelievler mahallesi Dumlupınar 4.sokak'ta Nergiz apartmanında oturan Nergiz Temel, bahçesinde biriken kanalizasyon sularının evine taştığını ve evinin çürümeye başladığını belirterek, yetkililerden yardım istemişti. Dün haberimizden sonra sonra harekete geçen belediye yetkilileri Nergiz teyzenin evine daha önce gidildiğini ve araştırma yapıldığını açıkladı.

Bahçeden alınan su örneklerinin kanalizasyon suyu olduğunu doğrulayan yetkililer, yan binanın bacasından kaçak tespit edildiğini ifade ederek, konunun kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 16:46