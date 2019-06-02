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Kuyumcu esnafından merhum Abdullah Çek’in kızı, Mert Şahin’in eşi Nesrin Şahin vefat etti.

Çimento Fabrikası’ndan emekli Elvan Çek, Müzeyyen Çırpı ve Nevin Mergen’in kız kardeşi, Pelin Şahin’in annesi Nesrin Şahin, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi yarın (arefe günü) saat 11.00’de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulucamii’ye getirilecek. Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Nesrin Şahin’e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

