Nohut tanelerinin leblebiye dönüşümüne şahitlik ettiler

RECEP MEBET

Özel Çorum Ada Koleji öğrencileri, Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Hüseyin Karakuş Leblebi Fabrikası’nı gezdiler.

Ada Koleji Kurucu Üyeleri’nden Elvan Duru, Sınıf Öğretmenleri Satı Serap Taşın ve Coşkun Demirdaş rehberliğindeki geziye 3/A ve 4/A sınıfı öğrencileri katıldı.

Hüseyin Karakuş Kuruyemiş yetkililerinden Ömer Karakuş’un ev sahipliğindeki gezide Çorum’un meşhur ürününün imalat aşamalarını inceleyen öğrenciler, nohut tanelerinin leblebiye dönüşümüne bizzat şahitlik ettiler.

Çorum denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan leblebinin 60 günü bulan bir üretim süreci sonucunda tüketiciye ulaştığını anlatan Ömer Karakuş, öğrencilerin konuyla ilgili sorularını da cevapladı.

İşletme sahiplerinden Karakuş’a çiçek takdim eden öğrencilere, leblebi çeşitlerinden oluşan özel karışım kuruyemiş paketleri hediye edildi.

Fabrika gezisi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.