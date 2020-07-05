Norveç'ten Enise'ye tablet geldi

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Doğuştan engelli Enise Etliktepe'nin sevenleri O'nu hiç bir konuda yalnız bırakmıyor. Küçük bir tabletten burnuyla yazdığı mesajlarıyla sosyal medyadan sevdikleriyle buluşan Enise Etliktepe için Norveç'ten hediye tablet geldi.

Kullandığı tabletin küçük ve eski model olması nedeniyle yazışmalarında zorluk yaşamaması için harekete geçen Kırşehirli hayırsever Ümit Demir, Norveç'ten hediye gönderdi.

Enise'ye teslim edilmek üzere Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'a hediye tabletini gönderen Ümit Demir, "Enise kardeşimizin geniş ekranlı tabletten daha rahat yazışma yapabilsin, sevdikleriyle daha rahat irtibat kursun. Enise'yi çok seviyoruz, Norveç'ten kucak dolusu selamlar gönderiyoruz." dedi.

Yeni model ve geniş ekran tableti Ümit Demir'in selamıyla Enise'ye teslim eden Taşkan, "Büyüklüğü ülke sınırlarını aşan bu sevgi bağı, gönülleri birbirine bağladı. Enise kardeşimizin sevenleri Enisemiz'i hiç bir anlam yalnız bırakmıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sevginin ve samimiyetin engel tanımadığının en açık işareti olan bu kıymetli hediye ile birlikte Enise kardeşimizin daha rahat yazılar yazabilecek ve paylaşımlarını daha rahat yapabilecek." diye konuştu.

Aldığı hediyenin değerinden öte kendisine duyulan sevgi ve samimiyet nedeniyle adeta mutluluk fırtınasına dönüşen gönlünden teşekkür ve dua ifadeleri sağanak yağmur gibi dökülen Enise'nin gülen gözleri, mutluluğunun da işareti oldu.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 18:22