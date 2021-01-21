Nüfus müdürü emekli oldu

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Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cevat Şahin emekliye ayrıldı.

Geçen yıl Kasım ayından bu yana Çorum’da görev yapan Cevat Şahin, ailevi nedenlerden dolayı emeklilik kararı aldığını söyledi.

Göreve geldikten sonra birkaç ay içinde tüm taşra teşkilatlarını ziyaret ederek kurumsal hizmetlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, 35 yıllık memuriyet hayatını Çorum’da tamamladığını kaydetti.

Emeklilik hayatını memleketi Ordu’da sürdüreceğini belirten Şahin, “Kısa süreli de olsa Çorum’da görev yapmaktan mutluluk duydum. Aile büyüklerimin sağlık durumundan dolayı emeklilik kararı aldım. Gelişen Çorum’un gelecekte daha güzel bir konuma geleceğine yürekten inanıyor, gazeteniz aracılığıyla tüm Çorumlu hemşehrilerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.