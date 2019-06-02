Nurcan İlikmen hayatını kaybetti

RECEP MEBET

Bayındırlık Müdürlüğü’nden emekli Nihat İlikmen’in eşi Nurcan İlikmen (73) vefat etti.

Gülcan Metin, Gülbahar Kafkas ve Hande Eyvaz’ın annesi, Türkay Metin, Mahmut Kafkas ve Engin Eyvaz’ın kayınvalidesi Nurcan İlikmen yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi yarın (arefe günü) öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Nurcan İlikmen’e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

