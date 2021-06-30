Nurettin Çoruk vefat etti

M.BURAK YALÇIN

Yed-Ser Ticaret sahibi Nurettin Çoruk(65) hayatını kaybetti.

2 gün önce asma yaprağı toplamak için çıktığı üzüm çardağından dengesini kaybedip yere düşen Nurettin Çoruk ağır yaralanmıştı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Çoruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayat Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 09:23