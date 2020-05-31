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Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde yeni bir kampanya başlattı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, ‘O nefes sana lazım olacak’ sloganıyla hazırlanan kampanya hakkında bilgiler verdi.

Kampanya dahilinde Yeşilay tarafından bir kısa film hazırlandığını anlatan Türker Ejder, herkesi sigarasız bir yaşama davet etti.

Yeşilay’ın vizyon ve misyonuna dair hatırlatmalar da yapan Dr. Ejder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet eden çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi koronavirüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştık. Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla 'O nefes sana lazım olacak' diyoruz.

TÜİK'in Türkiye Sağlık Raporu’na göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz.”

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HIZ KESMİYOR

Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için ‘O nefes sana lazım olacak’ sloganıyla bir film hazırladı. Filmde umuda ve geleceğe odaklanan Yeşilay, sokaklarda, parklarda sevdikleriyle ve aileleriyle zaman geçiren insanları ekrana taşırken, rahat nefes alabilmek için sigarayı bırakmaları gerektiğini vurguluyor.

“Yeşilay, sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyor” diyen Türker Ejder, “Sağlık Bakanlığı ile birlikte ‘Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma’ kampanyasını başlatan Yeşilay, ‘Yeşil Dedektör’ uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyor; ihlallerin önüne geçilmesi konusunda katkı sunuyor. 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasıyla koronavirüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay, salgın döneminde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne gelen 10 bini aşkın çağrıya da yanıt verdi” diye konuştu.