ÖĞ-DER’de yeni yönetim

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Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Çorum Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Ramazan Yiğitoğlu’nun Çankırı’ya tayininin ardından gerçekleşen genel kurulda ÖĞ-DER Şube Başkanlığı’na Fuat Bal seçildi.

Anadolu Gençlik Derneği Salonu’nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen genel kurula dernek üyeleri katıldı.

Açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturuldu.

İlyas Odabaş başkanlığındaki divan heyetinin teşekkülünün ardından açış konuşmasını Recep Çiftbaş yaptı.

“Yeryüzünde fesatçılar her sahada harıl harıl çalışmakta ve ülkemizde de her türlü nifak tohumlarını ekmektedirler” diyen Çiftbaş, “Biz de şuurlu öğretmenler olarak, gece-gündüz demeden milli ve manevi değerler doğrultusunda çalışarak fesatçıların yaptığı tahribatı önleme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Hak ile batıl mücadelesinin ahirete kadar devam edeceğini hatırlatan Çiftbaş, genel kurulun hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Selamlama konuşmaları sonrası gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yönetim ve denetleme kurulları faaliyet raporlarının okunup ibrasının ardından seçime geçildi.

Fuat Bal başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna Recep Çiftbaş, Halil İbrahim Dügencili, Mustafa Özkiremitçi ve İrfan Çatar seçildi.

Yeni yönetim kurulu adına söz alan ÖĞ-DER Şube Başkanı Bal, “Bize tevdi edilen bu görev ağır ve kutsal bir vazifedir. Bu görevi Allah'a güvenerek ve Resulü 'nün yolundan giderek başaracağımıza inanıyoruz. Peygamber Efendimizin, ''Ben bir öğretmen olarak gönderildim'' hadisi şerifini kendimize düstur edinerek çalıştığımızda başarılı olacağımıza inancım tamdır. Eğitimde esas meselenin, çocuklarımızın kalbine ne koyduğumuz olduğu şuuru ile hareket etmemiz gerekmektedir. ''İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır'' hadis-i şerifini her zaman hatırlamalıyız ve çalışmalarımızda insanlara faydalı olma ilkesini gözetmeliyiz” diye konuştu.

Genel kurul, yeni yönetimin tebrik edilmesinin ardından dilek ve temennilerle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 17:51