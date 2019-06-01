Öğrenciler içerde veliler dışarda ter döktü

Ortaöğretimi tamamlayarak liseye geçecek yaklaşık 1 milyon öğrenci, bu sabah LGS'ye girdi. Çorum’da öğrencilerden daha heyecanlı olduğu gözlenen veliler dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi.

Ortaöğretimi tamamlayarak liseye geçecek yaklaşık 1 milyon öğrenci, bu sabah LGS'ye girdi. Sınavda başarı gösteren öğrenciler adres gözetmeksizin diledikleri okullara girebilecek.

LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrenciler; 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından sorumlu oldur. İkinci oturumdaysa öğrenciler; matematik ve fen bilimleri sorularını cevaplayacak. Öğrenciler, sözel bölümde toplam 50 soru, sayısal bölümde ise toplam 40 soru cevapladı.

Öğrenciler sınava girerken, velilerin heyecanı da dikkatlerden kaçmadı. Öğrenciler sınava girdikten veliler Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Çocuklardan daha çok heyecanlı olduklarını söyleyen veliler, sınavın güzel geçmesini diledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 14:23