Öğretmenevi’nde öğretmenlerin hukuk zaferi!

Eğitim İş Şube Özlük Hukuk Sekreteri Saim Erdoğan, Eğitim İş’in Öğretmenevi’nde öğretmenlerin daha pahalıya emek yemesine ilişkin açtıkları davada hukuk mücadelesini kazandıklarını söyledi.

Yargı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenevlerinde sürdürülen keyfiyete dur dediğini belirten Erdoğan, Çorum’da Öğretmenevi’nde müdür, müdür yardımcıları, memur ve hizmetli gibi idari personelin düşük ücetle yemek yemesine rağmen öğretmenlerin ötelendiğini ve daha fazla ücretle yemek yediğini ifade etti.

Konuyla ilgili Eğitim Çorum Şubesi Hukuk Sekreterliği olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan itirazların reddedilmesi üzerine zorunlu olara Çorum İdare Mahkemesine iptal davası açıldığını, ardından Çorum İdare Mahkemesinin taleplerini reddetmesi üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edildiğini ve bu itirazlarında taleplerinin yönünde kesin karara bağlandığını kaydeden Erdoğan; “İlimizde milli eğitim personeline hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan öğretmenevinde öğle yemeği çıkarılmaktadır. Devlet memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği gereği kamu kurumları sosyal tesislerinde kurum çalışanlarına yemek çıkarılmaktadır. İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çorum Öğretmenevinde de Milli Eğitim Çalışanlarının yararlanacağı şekilde yemek çıkarılmaktadır. Ancak, bu yemekten yararlanma konusunda yıllardır idari personel (Müdür, memur, hizmetli vb.) düşük ücretle yemek yediği halde öğretmenler güya kendi tesislerinde adeta ötelenerek daha pahalıya yemek yiyebilmektedir. Çıkarılmakta olan bu yemek ücretleri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yıllardır mevzuata aykırı olarak keyfiyetle belirlenmektedir. Mevzuata uyulması yönünde yaptığımız çağrı ve başvurulara rağmen keyfiyete devam edilmiştir.

Eğitim Çorum Şubesi Hukuk Sekreterliği olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan itirazların reddedilmesi üzerine zorunlu olara Çorum İdare Mahkemesine iptal davası açılmıştır. Çorum İdare Mahkemesinin talebimizi reddetmesi üzerine Samsun Bölge idare Mahkemesine itiraz edilmiş ve bu itirazımızda talebimiz yönünde kesin karara bağlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden karar gereği uygulamayı en kısa zamanda mevzuata uygun hale getirerek yıllardır süren hukuksuzluğa ve mağduriyete son vermesini bekliyoruz. Eğitim İş Çorum Şubesi olarak eğitim çalışanlarının haklarının ihlal edildiği her durumda sendikal tutumun gereği davranmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)