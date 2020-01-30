Öğretmenler okulu boyuyor

RECEP MEBET

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) idareci ve öğretmenleri, yarıyıl tatilinde tüm derslikleri boyamak için kolları sıvadılar.

10 öğretmen ve okul personelinin gönüllü olarak görev aldığı çalışma, öğrenci velileri başta olmak üzere görenlerin takdirini kazandı.

Müdür Yardımcıları Salih Pak ve Tuğba Karaağaç’ın koordinesinde gerçekleşen çalışma hakkında bilgi veren Okul Müdürü Meral Kaban, sergiledikleri örnek davranış nedeniyle gönüllü idareci ve öğretmenleri tebrik etti.

Matematik Öğretmenleri İshak Daldıran ve Salih Avcı, Meslek Dersleri Öğretmenleri Tarık Kasatura ve Sebahattin Baş, Arapça Öğretmeni Necmi Bolat, Coğrafya Öğretmeni Ali Baydar, İngilizce Öğretmeni Arif Aydın Tosun ve Felsefe Öğretmeni Mehmet Yüksel’in görev aldığı çalışma dahilinde 48 derslik ve tüm koridorların boyanacağını anlatan Meral Kaban, katkılarından dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği yönetimine de teşekkür etti.

İki haftalık tatillerinin yarısını okuldaki boya çalışmasına ayıran eğitimcilerin örnek bir davranış sergilediklerini anlatan Kaban, “Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda öğrenim görebilmeleri için fedakarca çalışan idareci ve öğretmenlerimiz ile okul personelimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Tatil yapmak yerine tulumları giyip büyük bir özveri ile duvar boyuyorlar” dedi.

Okul Müdürü Kaban, “İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever buyuran Cenab-ı Hakk’ın rızası ve ‘Temizlik imandandır’ buyuran Peygamber Efendimiz’in sözlerini düstur edinerek okulumuzu ikinci döneme daha temiz ve güzel bir şekilde hazırlıyoruz. İdaremiz ve öğretmenlerimizle birlikte planladığımız bu çalışmada gönüllü olarak görev alan herkes örnek bir işe imza attılar. Okullarını ikinci evleri gibi gören öğretmenlerimiz okullarına ve öğrencilerine olan sevgi ve bağlılıklarını en somut şekliyle bu davranışlarıyla gösterdiler. Okul İdaresi olarak tüm öğretmenlerimize ve yardımcı personelimize en içten şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.