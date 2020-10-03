Oğuzlar’da Ahilik Haftası kutlandı

Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl 33.’sü düzenlenen Ahilik Haftası kutlandı.

Esnaf Odası’nda gerçekleştirilen kutlamaya Belediye Başkan Vekili Hasan Cocak, İlçe Müftüsü Muharrem Düzenli, ÇESOB Başkanı Recep Gür, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Oğuzlar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Oğuzlar’da Yılın Ahisi seçilen ilçede 64 yıldır esnaflık yapan Ahmet Ateş'e Yılın Ahisi seçilmesinden dolayı Şed Kuşatma töreni gerçekleştirildi. Yılın Ahisi Ahmet Ateş’e şeddini ÇESOB Başkanı Recep Gür kuşatırken, plaketini ise Belediye Başkan Vekili Hasan Cocak takdim etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oğuzlar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kabalak, burada yaptıkları konuşmalarda Birlik ve Oda olarak Ahilik geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için bugün olduğu gibi bundan sonrada gayret göstereceklerini söylediler. Ahiliğin önemine değinen Gür ve Kabalak, tüm ilçe esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutladılar.

GÜR VE KABALAK DENETİM YAPTI

Ahilik Haftası kutlamalarının ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oğuzlar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kabalak, ilçe esnafını gezerek İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelge kapsamında maske ve mesafe denetiminde bulundular.

Denetimde ilçe esnafının kurallara uymasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, tüm Oğuzlarlı esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)