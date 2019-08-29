OKA'dan 34 milyon lira bütçeli 3 hibe programı

M.BURAK YALÇIN

OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Amasya Valisi Osman Varol, 3 hibe programı için 34 milyon TL’lik kaynağın önümüzdeki günlerde tahsis edileceğini söyledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Ağustos ayı toplantısı Çorum’da gerçekleştirildi.

TSO’da gerçekleşen toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Varol, Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve OKA İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın katıldı.

Toplantıda OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Amasya Valisi Osman Varol tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mali Destek Programı önümüzdeki günlerde gündemimizi işgal edecek. Yaklaşık 34 milyonluk bir kaynağı bölgemizin kalkınması için 3 ayrı destek programı kapsamında bölgemize tahsis etmiş olacağız. Bununla birlikte bunun dört katını aşan bir yatırımı da tetiklemiş olacağız.

Bilindiği üzere 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında toplamda 34 Milyon TL hibe kaynak tahsis edilen 3 adet mali destek programını kamuoyuna açıklıyoruz. Bunlar sırasıyla, “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” olarak odak konu ve isimleri belirlenmiş mali destek programlarımız için proje teklif çağrıları 17.06.2019 itibari ile kamuoyuna duyurulmuş ve Amasya, Tokat ve Çorum illerimizde ve ilçelerinde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplantılara program hedef kitlesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek liseleri, birlikler ve kooperatiflerden Amasya’da 151 kişi, Çorum’da 105 kişi, Tokat’ta 149 kişi ve Samsun’da 133 kişi olmak üzere toplam 538 kişi katılmıştır. Projeler için Kalkınma Ajansları Yönetim Bilgi Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 09 Eylül 2019 Saat 23’.59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Proje sunmak üzere hazırlık yapan tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve personeline ilgilerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve kamuoyu ile birlikte kendilerine son başvuru tarihini bir kez daha hatırlatmanın yararlı olacağını düşünüyoruz.

Bu toplantımızda Kalkınma Ajansımız tarafından uygulanmakta olan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında Ajansımız eliyle veya onun destekleriyle diğer kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte bölgemizin gelişmesine katkı sağlayabilecek diğer çalışmalar ve yeni uygulamaya konulması planlanan mali destek programları hakkında istişareler yapacağız. Bugün toplantımızda ayrıca, uygulanmakta olan fizibilite desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri ile dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin çalışmaları da ele alınacaktır. Elbette varsa yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler de görüşülecektir.”

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 17:45