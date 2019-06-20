OKA'dan 34 milyon lira bütçeli 3 hibe programı

M.BURAK YALÇIN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, (OKA) 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında 34 milyon lira bütçeli üç hibe programını açıkladı.

OKA 2019 yılı mali destek programları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dün TSO’da gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın, ilçe belediye başkanları ile kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in yaptığı selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, mali destekler programının içeriği ile ilgili katılımcılara sunum yaptı. Proje hazırlanırken önce ihtiyaç analizinin yapılması gerektiğini ifade eden Mevlüt Özen, “1 proje derde ilaç olmazsa o projeden bir şey beklemeyin. Önce ihtiyaç analizi yapmalıyız. Proje ihtiyaçtan kaynaklanır. Sizin vicdanen müsterih olacağınız bütçe hazırlamanız gerekiyor. Çorum’a 160 milyon TL’lik 709 proje yaptık. OKA’nın projelerinin 4’de 1’i Çorum’a yapıldı. Mardin’de, Hatay’da, Bitlis’te, Muş’ta o kadar güzel gelişmeler var ki OKA’nın, KOSGEB’in İŞKUR’un, TKDK’ların sayesinde hep beraber yaptığımız kolektif bir sinerji oluştu. Her yerde turizm, lojistik merkezleri konuşuyoruz. Çorum’da az ama Amasya’da, Tokat’ta, Samsun’da her yerde bizim restore ettiğimiz yapıları görebilirsiniz” diye konuştu.

Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı", "Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı" ve "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı"na 9 Eylül tarihine kadar başvurulabileceği belirtildi. 21 milyon lira bütçe tahsisi yapılan 'Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı' kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 500 bin lira, azami 2 milyon lira olacak. 7 milyon lira bütçe tahsisi yapılan 'Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı' kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin lira, azami 500 bin lira, 6 milyon lira bütçe tahsisi yapılan 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin lira, azami 500 bin lira olacağı ifade edildi.

(İHA)