OKA’dan Çorum için yeni çalışma

RECEP MEBET

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum’un tanıtımında kullanılması planlanan yeni bir çalışma başlattı.

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi, ‘Çorum’un Sosyoekonomik Tarihçesi’ adlı çalışmayla şehrin geçmişi ile bugünü arasında köprü kurarak, geleceğe ışık tutmayı amaçlıyor.

TASLAK ÇALIŞMA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, İnfo Wall (Bilgi Duvarı) şeklinde tasarlanan taslak çalışmayı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında görücüye çıkardıklarını açıkladı.

“Çorum’a dair yeni bir görsel bilgi kaynağı oluşturmak için kolları sıvadık” diyen Özgür Yalçın, tarihi bilgileri info grafiklerle görsel hale getirdiklerini söyledi.

‘ÖNERİLERİNİZLE KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ’

Görsel hale gelen bilgilerin yeni fikirlerin oluşmasına vesile olacağına inandığını anlatan Yalçın, Çorum’daki kanaat önderleri ve alanında uzman isimlerin görüş, öneri ve eleştirilerine açık olduklarını hatırlattı. Yalçın, şu bilgileri verdi:

“8 bin yıllık zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Çorum’un sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini dönemsel periyotlar halinde görsel grafiğe dönüştürdük.

‘ÇORUM’UN TARİHİ DÖNÜŞÜMÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİYORUZ’

İnfo Wall (Bilgi Duvarı) şeklinde tasarladığımız çalışmada Çorum’un tarihi dönüşümünü, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri de birlikte takip edebileceğiniz bir grafiğe aktardık.

Çalışmamızda Çorum Belediyesi Kent Arşivi başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan faydalandık. Çalışmamıza son şeklini verdikten sonra Çorum’un tanıtımı için hazırlanan tüm platformlarda kullanılmasını planlıyoruz. Görüşleriyle katkıda bulunmak isteyen tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyor, şimdiden Çorum için hayırlı olmasını diliyoruz.”