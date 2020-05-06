Öksüz ve yetim çocukları sevindirdiler

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret etti. Aşgın, ziyaret ettiği çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Yardımcılarının eşleri ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde görev yapan kadın öğretmenlerle birlikte zaman zaman çocuklara yönelik ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Feyza Aşgın, “Yetim ve öksüzü ziyaret etmek ve ilgilenmek ahlakımızın bize yüklemiş olduğu bir sorumluluktur. Bu ziyaretlerimizi sadece Ramazan Ayında değil her zaman yapıyoruz” diye konuştu.