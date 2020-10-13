M. BURAK YALÇIN

Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvim çerçevesinde, yüz yüze eğitimin kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde başlaması nedeniyle Çorum’da okul servis araçları denetlendi.

Bugün Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda yapılan denetimde polis memurları tarafından öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Denetimle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında belirli sınıf seviyelerinde eğitimin başladığı hatırlatılarak denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla 12-16 Ekim tarihleri arasında denetimlerin yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca bu bağlamda Çorum genelinde 2019-2020 yıllarında 2 bin 420 okul servis araçlarının denetlendiği, 96 servis aracına idari para cezası uygulandığı, 2020-2021 yıllarında ise servis araçlarına yönelik denetimin yüzde 10 artırılarak 2 bin 660 okul servisi denetlenmesi hedeflendiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 16:49