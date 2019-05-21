‘Ölçü aletlerinde af fırsatını kaçırmayın’

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Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, 2017 yılından önce damgalanmamış ya da damga süresi geçmiş ölçü aletleriyle ilgili ceza-i uygulamaların af kapsamına alındığını duyurdu.

Şube Müdürü Süleyman Alıç’la birlikte dün gazetemizi ziyaret eden Murat Ocak, af fırsatından faydalanıp cezadan kurtulmak isteyenler için son başvuru tarihinin 28 Mayıs 2019 olduğunu hatırlattı.

28 Şubat 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliğinden bahseden Ocak, konuyla ilgili müracatların yetkili muayene servislerinin yanı sıra Belediye ile Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne yapılabileceğini kaydetti.

Terazi, baskül, kantar, akaryakıt ve LPG sayaçları başta olmak üzere diğer ölçü aletleri kullanıcılarını içine alan düzenlemenin bugüne kadar sunulmuş ilk af fırsatı olduğuna işaret eden Ocak, “Kanun değişikliği ile atıl durumdaki ölçü aletlerinin milli ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor” dedi.

Ocak, sunulan fırsattan faydalanmak isteyenlerin, Valilik ek binada hizmet veren Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.