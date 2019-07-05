Olimpik Yüzme Havuzu'nda sevindirici gelişme

HALİL ÖZTÜRK

Gençlik Spor İl Müdürlüğü yaklaşık altı aydır kapalı olan Yüzme Havuzu’nun onarımı için gerekli ödeneğin ayrıldığını ve ihale sürecinin başladığı açıklandı.

Yüzme Havuzu çatısındaki oynamalar nedeni Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Hitit Üniversitesi teknik ekip çağrıldı ve inceleme yapıldı. Bu inceleme sonucunda çatının ayaklarında oynamalar nedeni ile tehlike arz ettiği belirlendi ve bunun üzerine Yüzme Havuzu tedbir amaçlı olarak kapatılmıştı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü dün yüzme havuzu ile kamuoyunu sevinderecek açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada yüzme havuzunun çatısında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü teknik personellerinde yapılan inceleme sonucunda çatının ve bakım onarımının yapılmasına karar verdi.

Çatının değişimine karar verilmesinin ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü çatı projesi ihalesi yapıldı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce hazırlanan yaklaşık maliyet keşfi Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi ve bakanlıktan ihale için ödenek talep edildi.

Genel Müdürlükten gerekli ödenek onaylandı hemen ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yaklaşık maliyet ve proje çalışmaları tamamlanarak İl Müdürlüğü tarafından ihale sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ihale sürecinin iki ay içinde tamamlanması ve yıl sonundan önce yapım çalışmalarına başlanması bekleniyor. Yüzme Havuzu’nun önümüzdeki sezon Mart ayına kadar tamamlanarak yeniden hizmete açılması bekleniyor.