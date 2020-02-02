Ömrünü sokak hayvanlarına adadı

EROL TAŞKAN

Laçin’de yaşayan ev hanımı Leyla Karabacak, evinin bahçesinde 50'nin üzerinde sokak köpeğine bakıyor.

25 yıl önce oğlunun eve getirdiği küçük bir sokak köpeğiyle başlayan iyilik macerası, bugün 50'nin üzerinde sokak köpeğine açtığı kocaman yüreğiyle devam ediyor.

TÜM TEDAVİLERİNİ YAPTIRIYOR

Kendisini hayvansever ve can dostu olarak tarif eden Leyla Karabacak, her birine ayrı ayrı kulübe yaptığı köpeklerine sabah akşam ekmek vererek karınlarını doyuruyor. Aşıları başta olmak üzere hastalıkları ve tedavileriyle de yakından ilgileniyor.

MADDİ MANEVİ SEFERBER OLMUŞ

Kapısına kendiliğinden gelen ya da getirilen hiçbir hayvanı reddetmeyen Leyla Karabacak, köpeklerine verdiği ekmek ve yemek artıklarını gönüllü destekçileri yardımıyla temin ederken, çoğu zaman da kendi bütçesinden karşılıyor.

DESTEK BEKLİYOR

İmkanı olanları desteğe davet eden hayvansever Leyla hanım, "25 senedir sahipsiz hayvanlara bakıyorum. Şu an 50'nin üzerinde sokak hayvanımız var. Sayımız da her geçen gün artıyor. Huysuzluk ve haylazlık yaptığında çocuklarımızı nasıl ki kapının önüne atmıyorsak, kapımızdaki köpeğimizi de atmamamız gerekiyor." dedi.

GÖZLERİ GÖRMEYEN YAVRU KÖPEK, EVİN BEBEĞİ GİBİ OLMUŞ

Bahçesinde beslediği 50'nin üzerindeki köpeğin yanı sıra, ismini Güçlü Yogi koydukları 3 aylık köpek yavrusunu da evinin içinde besleyen Leyla Karabacak, gözleri görmeyen, kulakları duymayan talihsiz köpeğin uyutulmasına razı olmayıp, tüm zorluklarına rağmen beslemeye karar verdiklerini söyledi. Koku alma duyusunu da yitiren yavru köpeğe tıpkı bir bebeğe bakar gibi bakıp mamalarla doyuran Leyla hanım, altını bezle bağladığı Güçlü Yogi'ye evladı gibi bakıyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 20:01