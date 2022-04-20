Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “Bu İş’te Kadın Var” projesi kapsamında Ön Muhasebe Elemanı kursu açıldı.

Çorum TSO ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) işbirliğinde Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM)’de yapılacak olan eğitimler 18 Nisan 2022 tarihinde başladı.

Kursun açılışına TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, KGK İl Başkanı Zeynep Yarımca ile Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Bektaş Karabacak, TSO Akademik Danışmanı Doç.Dr. Eşref Savaş Başçı ve KGK İcra Kurulu Üyesi SMMM Özlem Özdemir katıldı.

İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, konu hakkında yaptığı açıklamada, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kadın istihdamını artırmak ve çeşitli meslek dallarında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirterek, ‘Bu İş’te Kadın Var Projesi’ kapsamında mülakat ile belirlenen 15 kişiye ön muhasebe eğitimi ile birlikte, kursiyerlere müşteri ilişkileri, markalaşma ve kişisel gelişime yönelik eğitimler de verileceğini söyledi.

Kadınların iş hayatında daha etkin olup, ülkenin ve toplumun kalkınma hızına katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Yarımca, ayrıca şunları ifade etti:

“Öncelikle bu projelerin gerçekleştirilmesinde, bizlerin daima yanında olan Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin uygulamasında katkılarından dolayı Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan’a da teşekkürlerini sunuyorum. Bizler kadın girişimciler olarak kadınların yeni girişimlerde bulunmasını, kendi işini kurmasını, ailesine, içinde yaşadığı topluma ve ülkesine daha fazla katkı sunmasını sağlamak istiyoruz. Amacımız yarının kadınlarına örnek olmak, onların başarı hikâyelerine tohumlar bırakmak. Kendi hikayesini yazmak isteyen kadınlarımızı projelerimizde yer almaya davet ediyoruz” dedi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başarnhıncal konuşmasında, TOBB İl Kadın Girişimcilerinin, yapmış oldukları proje ve faaliyetlerinde yanlarında olduklarını ve her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 17:05