Onan’dan kar mücadelesine eleştiri

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, kar temizleme çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, belediye yönetimini gerekli tedbirleri almamak ve olması gereken çalışmayı yapmamakla eleştirdi.

Çorum’da kar temizleme çalışmalarının eksik yapıldığını iddia eden Onan, hafta başından itibaren insanların evlerinden çıkmaya başlamasıyla karla mücadelenin boyutlarının görüldüğünü aktardığı açıklamasında, “Meğerse kar temizleme işi sadece Gazi Caddesi’nin belli bir kısmında ve yaya yollarında yapılmış. Gözlerimiz şehir içi kar temizliği yapan belediye çalışanlarını aradı. Lakin görmek pek mümkün olmadı. Sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak şehrin ana yollarından başlayarak gezmeye başladım. Her yer kar altında ve bireysel temizlik yapan vatandaşların dışında temizlik yapan iki ayrı yerde yedi belediye görevlisine rastladım.” dedi.

Bedii Onan, açıklamasında belediye yönetimini daha etkin kar mücadelesi yapmaya davet etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022, 12:23