Önce mazbata sonra devir teslim

FATİH AKBAŞ

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi’nde başkanlığa seçilen Ulaş Tokgöz mazbatasını aldı.

Çok sayıda partili ile İlçe Seçim Kuruluna giden Ulaş Tokgöz, mazbatasını kurul yetkililerinden aldı.

Mazbata töreninde konuşan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Ulaş Tokgöz ve ekibini tebrik ederek aldıkları bayrağı daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ise parti içi demokrasinin gereği olarak yapılan seçimlerde kendisini destekleyen teşekkür ederek, “Bayrağı devraldık. Bundan sonra ki tek amacımız CHP’yi yerelde ve genelde iktidar yapmaktır” dedi.

Mazbata programı toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Daha sonra da CHP parti binasında devril teslim töreni yapıldı.

CHP eski Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ise yeni Başkan Ulaş Tokgöz’ü tebrik ederek görevi teslim etti.

Mimar Ulaş Tokgöz başkanlığındaki CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer alıyor: “Cengiz Akveran, Cafer Aşkın, Seher Bayıral, Kayahan Boztepe, Havva Nur Demirtaş, Aysu Dinç Polat, Sevinç Genç, Pınar Karaca, Zafer Kelam, Kemal Kılıç, Fatma Olukçu, Tunçay Polat, Yusuf Sapançı, Onur Sucu, Utku Ulaş Taşar, Murat Onur Uçar”

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 19:51