‘Öncelik ceza değil halkı bilinçlendirme’

RECEP MEBET

Çorum Emniyet Müdürlüğü şehir merkezindeki trafik denetimlerine devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil ekipler, işlek cadde ve sokakların yanı sıra halk otobüsleri, servis taşıtları ve diğer toplu taşıma araçlarındaki uygulamalarını da sürdürüyor.

Denetim çalışmalarında önceliği ceza değil halkı aydınlatma olarak belirleyen polis ekipleri, trafik güvenliğinin yanında pandemi koşulları hususunda vatandaşları aydınlatıyor.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini gündemlerinin ilk sırasına alan ekipler, Çorum’un dört bir yanındaki uygulamalarıyla vatandaşların trafikte karşılaştığı sorunlara da çözümler üretiyor.