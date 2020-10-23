Önder Oto Aksesuar hizmette iddialı

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Gökhan Yılmaz’ın sahibi olduğu Önder Oto Aksesuar, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi numara 249/B’de hizmetlerini sürdürüyor.

Sektördeki 7 yıllık tecrübesini kendi işyeriyle hizmete dönüştürdüğünü anlatan Gökhan Yılmaz, “Cam filmi ve seramik kaplama konusunda kalite ve uygulamalarımızla iddialıyız” dedi.

Sundukları hizmetlerle ilgili bilgiler veren Yılmaz, “Cam filmi, kaput filmi, komple araç kaplama, pasta-cila, boya koruma, seramik kaplama, detaylı iç temizlik işlemlerinin yanı sıra aksesuar çeşitlerini müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, “Hizmetlerimizi yakından tanımak ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Osmancık Caddesi Nora Mobilya yanında faaliyet gösteren Önder Oto Aksesuar’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 18:38