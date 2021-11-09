‘Onkoloji Hastanemiz bölgede tek olacak’

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi.

Milletvekili Kaya, 320 iş gününde tamamlanacak olan Onkoloji Hastanesi ile birlikte Çorum’un donanımlı ve özellikli bir sağlık yatırımına daha kavuşacağını ve bölgede tek olacağını söyledi.

2020 yılında gerekli izin, ruhsat ve yer temini konularının tamamlandığını hatırlatan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Onkoloji Hastanesi’nin Çorum ve bölgenin en önemli yatırımlarından birisi olacağını, başta Çorum’dan ve bölgeden tüm hastaların tedavi görebileceğini dile getirdi.

Milletvekili Kaya açıklamasında 2020 yılında ilk adım olarak gerekli izinler, ruhsatlar ve yer temini konularının tamamlandığını, ihalenin elektronik ortamda yapılarak 320 iş günü içerisinde tamamlanıp hemşehrilerimizin hizmetine sunulacağını belirterek, yapılacak olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin çok donanımlı ve özellikli bir hastane olacağını, hastane tamamlandığında kanser tedavi alan hasta ve hasta yakınları tüm işlemlerini ana binaya geçmeden kolaylıkla hastane içinde yapabileceklerini söyledi.

Onkoloji Hastanesi’nin fiziki özellikleri ve teknik donanımı hakkında bilgi veren Kaya, şunları söyledi, “Bodrum kat ve zemin kat ile beraber toplam 3 kat olacak Onkoloji Hastanesi 1400 metrekare taban alanına sahip olup 4336 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastane içerisinde iyotlu tedavi alanları, nükleer tıp hastaları, kemoterapi hastaları ve Linac tedavi görenler için ayrı alanlar tasarlandı. Yapı içerisinde 1 adet seminer ve toplantı odası, 570 metrekare kemoterapi odası, 230 metrekare yemekhane, mescit, bebek odası ve genel tuvaletlerle birlikte toplamda 76 oda, 3 bekleme alanı ve 15 adet özel tedavi alanı yer alıyor. Hastanenin yapıldığında bölge tek olacak ve hiç bir hemşehrimiz kanser tedavisi için başka bir şehre gitmek zorunda kalmayacak. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin Çorum’a kazandırılmasında Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 18:32