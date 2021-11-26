Onlar sattı mı ki bizler satalım?

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Çanakkale’ye gönderdiği evlatlarını kınalayıp, “Oğlum ölürsen şehit, kalırsan gazisin. Git vatanı düşmana teslim etme, kurtar vatanı” diyen ecdadımız, o günün en zor şartlarında vatanı sattı mı ki, bizler bugün patates fiyatına bakıp da vatanı satalım?

Henüz 14 yaşında, bıyıkları bile terlememiş ana kuzuları, bir kuru ekmekle, hoşaf suyuyla ayakta kalıp canlarını hiçe sayarak şehadete koştular. Omuzlarına aldıkları tüfeklerin dipçikleri yere sürünecek kadar küçüktüler. Kurtuluş mücadelesinde, dedelerinin ağaç kabuklarını yiyerek, otları kaynatıp suyunu içerek ayakta kalıp düşmandan kurtardıkları vatanı onlara teslim ettiklerini biliyorlardı.

İnsan biraz utanır, biraz ar eder de, tüm dünyayı saran ekonomik buhranın Türkiye’nin nasibine düşen kısmına teslim olmaz.

Meseleyi vatan meselesi sayar da, fırsat yasirliği yaparak Türkiye’yi teslim almak isteyenlere boyun bükmez.

İktidarı almak için vatanın yıkılmasına el ovuşturmak neyin nesi? Hiç mi inancımız kalmadı?

Sokak çağrıları yapanlara, sokağa çıkanlara bir bakın Allah aşkına. Bunları HDP’nin ve ona kul köle olmuşların tertip ettiğini görmeyecek kadar kör mü olduk?

Gir seçime, al sandığı. Karşı çıkan mı var? ABD Başkanı seçimlerden önce açık açık söylemedi mi? “Türkiye’de iktidarı farklı yollarla deviremedik, bunun için muhalefetle el birliği yapmalıyız” sözünü tahlil edemeyecek kadar basiretlerimiz mi bağlandı?

Mertlik nerde kaldı? İktidarı almak için niçin Türkiye düşmanlarıyla el ele verip, onların emellerine su taşımaya çalışıyorsunuz? “Biz iktidarı alacaksak, milletin oylarıyla alırız, sizin oyunlarınıza kendimizi alet etmeyiz” demek o kadar zor mu?

Daha FETÖ’nün döktüğü kanlar kurumamışken, yeni bir ihanetin perdesini aralamaya çalışanlara baktığınızda, Selahattin Demirtaş’a övgüler düzenleri sahnede görüyor olmak, sizin aklınıza hiç soru işareti getirmiyor mu?

Hadi kazandınız diyelim, aklına uydunuz, dümen suyuna gittiğiniz Türkiye düşmanlarıyla bu memleketi mi kurtaracaksınız, yoksa “memleket batarsa batsın, biz kendimizi kurtarsak yeter” mi diyeceksiniz?

Biraz olsun ecdadımızın bizlerin daha güzel günler görmesi için canını feda edişine saygınız varsa, şehide şühedaya değer veriyorsanız, vatanı ucuzlatmayın, üç kuruşa satmak için Pazar tezgahı kurup, yalan dolanla milletin aklını çelmeye çalışmayın. Başaramazsınız.

Zira bu millet, vatanın gerçek değerini sizden daha iyi biliyor ve gereğini de yapıyor çok şükür. Haberiniz olsun.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 17:43