Optima Sigorta Çorum’da şube açtı

M.BURAK YALÇIN

Sigorta sektöründe öncü ve vizyoner kuruluşlarından olan Optima Sigorta Aracılık Hizmetleri, Çorum’da şube açtı.

Kunduzdan Mahallesi, Osmancık Caddesi, Numara 7/A’da (Halkbank Çarşı Şubesi karşısı) faaliyet göstermeye başlayan Optima Sigorta Aracılık Hizmetleri anlaşmalı olduğu 25 sigorta şirketiyle cazip fiyat avantajları sunuyor.

Sigortacılık hizmetleri hakkında bilgi veren şube yetkilileri Muhammed Fatih Halaç ve Ahmet Özken, Optima Sigorta'nın sektördeki gücü ve rekabetçi fiyatlarına dikkat çektiği konuşmalarında şunları ifade ettiler: “Optima Sigorta, uygun fiyat ve yüksek teminatlı sigorta çözümleri ile eviniz, arabanız, iş yeriniz, sağlığınız, emeklilik günleriniz, seyahatiniz özetle hayatınız için riskleri en aza indirmeyi taahhüt ediyor. Müşterilerimiz trafik, kasko, deprem, konut, yangın, işyeri, mesleki sorumluluk, özel sağlık, taşımacılık, ferdi kaza, nakliyat, inşaat, TARSİM (tarım-hayvancılık), yabancı sağlık, yurtiçi-yurtdışı seyahat sağlık, yeşil, yat-gemi başlıklarındaki sigorta ürünlerimizden ihtiyaçlarına uygun olanı seçip, hayatlarını olumsuz etkileyebilecek beklenmedik durumlara karşı kendilerini hazırlayabilecek.

Optima Sigorta Aracılık Hizmetleri, ülkemizin dört bir yanında teşkilatlanmış, kaliteli, yenilikçi, öncü yaklaşımlarıyla sektörün en çok tercih edilen Aracılık şirketlerinden biri olup rekabetçi fiyatlarıyla da dikkatleri hep üzerine çekmiş bir kuruluştur. Köklü yapısı ile Türkiye'nin en önemli sigorta aracılık şirketleri arasında bulunan Optima Sigorta olarak anlaşmalı olduğumuz 25 sigorta şirketi sayesinde kişi ve işletmelere en uygun ve en avantajlı özel sigorta çözümleri sunmayı, müşterilerimizin en uygun fiyatlarla hizmet paketlerinden verimli bir biçimde yararlanmalarını hedefliyoruz."

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 18:25