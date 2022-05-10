M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Mayıs ayı ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda Dodurga’ya İl Özel İdaresi’nin desteğiyle gelir elde edilmek amacıyla kurulan bölgenin ilk ve en büyük Tıbbi Aromatik Fide Üretim Tesisi gündeme geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’nın ‘yıllık 1 milyon lira gelir elde edeceğiz’ taahhütü üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne verilen fakat zarar eden tesisten dolayı İl Genel Meclisi Orhan Sarı’ya sert tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturumda bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda Dodurga’ya OKA ve İl Özel İdaresi’nin desteğiyle kurulan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilen Tıbbi Aromatik Fide Üretim Tesisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı tarafından hazırlanan rapor meclise sunuldu.

YAĞLI: BAŞARISIZLIK VARSA ORTALIKTA SORUMLU KİMSEYİ BULAMAZSANIZ

Tesisin yıllara göre üretim ve gelirleri ile ilgili bilgi veren Fehmi Yağlı, raporunda şu ifadelere yer verdi: “2019 yılında üretilen fidelerde 58 bin 373 lira elde edilmiştir. 2020 yılında 331 bin 753 fide satılarak 394 bin 657 lira elde edilmiştir. 2020 yılında işçi, servis, kalorifer kömüür, akaryakıt, elektrik içme suyu, vergi üretim materyalleri, lavanta, çelik alımı, tohum, kutu, torf, viol, gübre, ilaç vb gider toplamı 737 bin 728 liradır. Gider-gelir toplamının arasındaki fark eksi 343 bin 70 lira. Ayrıca 2020 yılında koronavirüs ve bazı nedenlerle toplamda 642 bin fide siparişi iptal edildiğinden işletme de 832 bin 600 liralık satış kaybı oluşmuştur. 2021 yılı kira bedeli olarak 45 bin lira, 2022 kira bedeli 55 bin 678 lira olarak tahsil edilecektir.

Birçok işlerde olduğu gibi başarısızlık varsa ortalıkta sorumlu kimseyi bulamazsanız. Komisyonumuza verilen bilgiye gröe Tarım İl Müdürlüğü’nün hedeflediği başarıyı yakalayamamasının tek nedeninin pandemi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak pandemi sonrası süreçte Tarım İl Müdürlüğü’nün söz konusu seradaki faaliyetlerinden vazgeçmesine bilgi talebinde bulunmamıza rağmen herhangi bir gerekçe sunmamamasına komisyon tarafından anlam verilememiştir.”

BEKTAŞ: SADECE REKLAMINI YAPTI, VEBAL ORHAN SARI’NINDIR

Söz konusu rapor üzerine söz alan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’ya ‘bu işler mangalda kül bırakmakla’ olmuyor diye tepki göstererek şunları söyledi: “Bu işler mangalda kül bırakmakla olmuyor. İl Tarım ve Orman Müdürü meclise geldi ‘yıllık 1 milyon lira gelir elde edeceğiz’ diye ahkam kesti. Pandeminin arkasına sığınarak, pandemiyi bahane ederek bu işler olmuyor. Tarım Müdürü sadece kendi reklamını yapmıştır. Vebal onundur. Meclise davet ediyorum, gelemiyor. 3,4 aydır kaçıyor. Zarar edilen 343 bin lira vebaldir.”

AŞIK: DEVLETİ ZARARA UĞRATANLARA NEDEN HESAP SORULMUYOR?

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ise devleti zarara uğratanlara hesabının sorulması gerektiğini ifade ederek, “Bizde bilerek veya bilmeyerek bu vebale ortak olduk. Bunun hesabının sorulması gerekmiyor mu? Hala görevinin başında ise niye orada durur? En azından görevden alınması lazım. Devleti zarara uğratanlara neden hesap sorulmuyor?Neden dava açılmıyor? Basiretsiz, beceriksiz, liyakatsiz yöneticilerden çektiğimiz yeter artık.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek de meclisin her gelene para aktarmaması gerektiğini dile getirerek, “İlk yanlışı biz yaptık. Gelen insana para aktarıyoruz. Meclis olarak bizde kendimizi sorgulamalıyız. Renkli sözlere kanıp para aktarmamalıyız” ifadelerini kullandı.

ORHAN SARI NE DEMİŞTİ?

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, meclis toplantısında Türkiye'nin en büyük ve modern tıbbi aromatik bitki serasının Çorum’da olduğunu belirterek yapılan çalışmalar neticesinde 1 yıl içinde Çorum’a 1 milyon liralık gelir sağlayacaklarını açıklamıştı. Tüm illerin belediyelerine yazı yazdığını anlatan Sarı, serada üretilen çiçeklerle ilgili büyük miktarda talepler aldıklarını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 18:46