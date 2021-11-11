Orman İşletme 40 bin fidan dağıttı

M.BURAK YALÇIN

Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı nedeniyle fidan dağıttı.

Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara karaçam, ortanca, dişbudak, akçaağaç, badem ve mavi selvi türlerinden oluşan fidanlar dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında toplam 40 bin adet fidan dağıtacaklarını belirten Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında bugün Yuva Viol’in orada fidan dikeceğiz. Yarın Cuma namazından sonra da Ulu Cami’de, Cumartesi günü de AHL Park AVM’de öğleden sonra vatandaşlara fidan dağıtacağız. İlimiz genelinde bu kapsamda 1 milyon 90 bin fidan dikilecek. Dikimlerimiz sezon boyu devam edecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021, 12:47