Örnek davranışıyla herkesi duygulandırdı

RECEP MEBET

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Ege Yağız Biçer (8), Elazığ depreminde evlerini kaybeden çocuklara kendi oyuncaklarını gönderdi.

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’nın yardım çağrısı üzerine harekete geçen Ege Yağız Biçer, bir torbaya doldurduğu oyuncakları Muhtar Hasan Belli’ye teslim ederek görenleri duygulandırdı.

Ege Yağız’ın bağışladığı oyuncakları, deprem bölgesindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren çocuklara teslim eden Hasan Belli, Çorum’a döner dönmez duyarlı öğrenciyi okulunda ziyaret etti.

Okul Müdürü Mustafa Yıldız, Müdür Yardımcısı Resul Şen’le birlikte 2/D Sınıfı’na misafir olan Muhtar Belli, örnek davranışıyla takdir toplayan öğrenciyi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Sınıf Öğretmeni Sadık Mantı’nın da hazır bulunduğu ziyarette diğer öğrencilere de ikramlarda bulunan Belli, “Ege Yağız gibi duyarlı öğrenciler yetiştiren idareci ve öğretmenlerimiz ile ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 20:17