Osmancık kavşağı çözüm bekliyor

Osmancık Yolu üzerindeki kavşakta akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu çözüm bekliyor.

Osmancık kavşağı çözüm bekliyor

MURAT ÇETİN

Osmancık Yolu üzerindeki kavşakta akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu çözüm bekliyor.

Çevre sakinleri başta olmak üzere, söz konusu güzergahı kullanan sürücüler, sinyalizasyon sistemiyle kavşak geçişlerinin düzenlenmesini istedi. Dört yolun bağlandığı kavşakta, ciddi sıkışmalar ve tartışmaların yaşandığına vurgu yapan sürücüler, akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun çileye dönüştüğünü belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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YORUMLAR
Osmancık Caddesi Selimiye Camii Civarı Problem
Osmancık Caddesi Selimiye Camii Civarı Problem - 5 saat Önce

Selimiye Camii civarındaki çift yönlü oto parketmeyi yapmayı önlesinler yeter ! Bu ne kardeşim tek şeritten ancak trafik akıyor. Ha bir de başta kahvehaneciler olmak üzere esnafın yaya kaldırımı işgaliyesi çok fazla halk eğitim bölgesi bir an önce temizlenmeli.

Yusuf agdas
Yusuf agdas - 2 saat Önce

Lokanta ve kahvehaneler kaldirim işgali yapıyorlar herkes rahatsız büyük marketler kaldirimi dukyana katiyor kimsenin sesi cikmiyor diğer bütün esnaf malini disari cikariyor kimsesinin sesi cikmuyor sadece göze batan kahvehaneler ve lokantalar objektif olun bu yasagi herkese uygulayin sesi cikmayan küçük esnafa değil. Saygilarimla

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