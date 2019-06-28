Osmancık kavşağı çözüm bekliyor

MURAT ÇETİN
Osmancık Yolu üzerindeki kavşakta akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu çözüm bekliyor.
Çevre sakinleri başta olmak üzere, söz konusu güzergahı kullanan sürücüler, sinyalizasyon sistemiyle kavşak geçişlerinin düzenlenmesini istedi. Dört yolun bağlandığı kavşakta, ciddi sıkışmalar ve tartışmaların yaşandığına vurgu yapan sürücüler, akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun çileye dönüştüğünü belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Selimiye Camii civarındaki çift yönlü oto parketmeyi yapmayı önlesinler yeter ! Bu ne kardeşim tek şeritten ancak trafik akıyor. Ha bir de başta kahvehaneciler olmak üzere esnafın yaya kaldırımı işgaliyesi çok fazla halk eğitim bölgesi bir an önce temizlenmeli.