Osmancık kavşağı çözüm bekliyor

MURAT ÇETİN

Osmancık Yolu üzerindeki kavşakta akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu çözüm bekliyor.

Çevre sakinleri başta olmak üzere, söz konusu güzergahı kullanan sürücüler, sinyalizasyon sistemiyle kavşak geçişlerinin düzenlenmesini istedi. Dört yolun bağlandığı kavşakta, ciddi sıkışmalar ve tartışmaların yaşandığına vurgu yapan sürücüler, akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun çileye dönüştüğünü belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.