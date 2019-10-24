Osmancık OSB’ye 8 fabrika kurulacak

Çorum’un Osmancık ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ne fabrika kurmayı planlayan 8 firmaya arsa tahsisi yapıldı.



Osmancık Organize Sanayi Yönetim Kurulu toplantısı kaymakam Hakan Alkan başkanlığında yapıldı. Toplantıda OSB’ye yatırım yapmak isteyen firmaların arsa talebi incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonunda tekstil, seramik, ahşap ürünleri, ısıcam, plastik injeksiyon sektörlerinde faaliyet gösterecek 8 firmaya arsa tahsisi gerçekleştirildi.



Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık OSB’ye yapılacak yatırımlarla ilçede işsizliğin önleneceğini ve nüfus artışının hızlanacağını söyledi.

İlk etapta 8 firmaya yer tahsisi yapıldığını belirten Gelgör “Osmancık Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından yer tahsislerine başlandı. Yönetim Kurulu olarak önceliğimiz istihdam ve ihracat. Bu iki kritere azami önem gösteriyoruz. Fabrika kurmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara arsa tahsisi yaptık. En kısa sürede fabrikalarını kuracaklar ve çalışmaya başlayacaklar. İlk etapta yaklaşık bin kişilik bir istihdam oluşturulmasını hedefliyoruz. Daha sonra yapılacak tahsislerle fabrika sayısı arttıkça, istihdam imkanları arttıkça ilçemiz göç alan bir şehir olacaktır.” dedi.

Başkan Gelgör, Osmancık OSB yönetim binasının da tamamlanmak üzere olduğunu belirterek inşaatın tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüğünün kendi binasına taşınacağını söyledi.



Osmancık OSB’ye yatırım yapanlara teşvik

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 4. Bölge teşvik unsurlarından yararlanan Osmancık OSB’de yatırım yapan firmalara KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanıyor.

OSB içi yatırımda vergi indirimi olarak yatırıma katkı oranı yüzde 40, Sigorta Pirimi İş veren Hissesi Desteği ise yüzde 35 oranında 7 yıl.

Osmancık OSB’ye yatırım yapanlara yer tahsisinde de teşvik uygulanıyor. Ayrıca yatırım esnasında iç kredi ve dövize endeksli kredi kullanımında faiz desteği sağlanıyor.

(İHA)