Osmancık Yolu’na ödenek freni

RECEP MEBET

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum-Osmancık Yolu’nda sürdürülen çalışmalara ara verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Alemdar A.Ş. ve Cemal Beğen İnşaat Limited Şirketi iş ortaklığınca yürütülen yol çalışmaları ödenek sıkıntısı nedeniyle durdu.

Çorum-Laçin arası ve Osmancık-Merzifon ayrımı ile Laçin arasındaki ulaşım hattını içine alan bölgede gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık bir aydır aksadığı bildirildi.

Toplamda 43 kilometrelik duble yol yapım işini içine alan çalışmaların 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması planlandığını hatırlatan vatandaşlar, konuyla ilgili olarak yetkililerden açıklama beklediklerini ifade ettiler.

Hedeflenen çalışmaların tamamlanması halinde, kazalara davetiye çıkaran Osmaniye ve Sarmaşa virajlarının ortadan kalkacağı, Çorum-Laçin arasında yapılacak yeni varyant ile mesafenin kısalıp ulaşımın daha kolay ve güvenli hale geleceği bildirildi.