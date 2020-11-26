Osmancıklı hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

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Osmancık ESTAŞ Beton Santrali sahibi, hayırsever iş adamı Hacı Rıfat Göbel hayatını kaybetti.

Yaptırdığı okul, cami ve spor tesisi gibi yatırımları ilçe halkının hizmetine sunan Rıfat Göbel’in vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Osmancıklılar’ı hüzne boğdu.

Edinilen bilgilere göre Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu ve Yeşilçatma Camii gibi eserleri bulunan Göbel, kendi adını taşıyan okulun bahçesine yaptırdığı halı saha ile de öğrencileri sevindirmişti. Göbel, vefatından günler öncesinde ise Osmancık Belediyesi’ne bir araç hibe etmişti.

Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, Hacı Rıfat Göbel’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.