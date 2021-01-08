Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da merkeze bağlı Üçköy’de bulunan Osmanlı dönemi mimari örneklerinden birisi olan tarihi Üçköy Camii restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Yapımı 1600’lü yıllara dayanan, 1897 yılında tadilattan geçirilen tarihi cami restorasyonla birlikte yeni bir görünüme kavuştu.

Caminin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Müftüsü Muharrem Biçer, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, tarihi caminin 1897 yılında Ali Ethem Paşa tarafından inşa ettirildiğini belirterek, “Cami 1983 yılında ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescil edilmiş. 2017 yılında İl Özel İdaresi tarafından rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlattırılmış olup yetkili kurulların onayının ardından proje uygulanmaya hazır hale geldi. 2020 yılı Haziran ayında tarihi camimizin ihalesi yapılarak toplam 1 milyon 200 bin lira bedelle yer teslimi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlandı” dedi.

Restorasyon çalışmalarında işe başlanıldığında nasıl bir tablo ile karşılaşılacağının tahmin edilemediğini ifade eden Vali Çiftçi, “Öngörülemeyen imalatlar nedeniyle projede yüzde 50 iş artışına gidildi. Aralık ayında restorasyon yapılarak tarihi cani hizmete açıldı” diye konuştu.

Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi caminin iç ve dış sıvalarının tamamen söküldüğünü dile getiren Çiftçi, “Deforme olan, hasar gören kerpiç yapılar tamamen onarıldı. Ayrıca kubbe askıya alınarak taşıyıcı sütunlar güçlendirildi. Camimizin dış kısmındaki ihata duvarı yenilendi. Avlu ise taş kaplama ile kaplandı. Caminin dikkat çeken bölümlerinden olan minare ise aslına uygun olarak yeniden yenilendi. Yenilenen haliyle tarihi camimizin Üçkök köyümüze ve Çorum’a hayırlı olsun. Minaresinden ezan sesi, kubbesinden Kur’an sesi kıyamete kadar eksilmemesini niyaz ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.